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Gaziantep’te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki nişanlısı yaralandı.

Gaziantep’te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Ramazan M. (49) yönetimindeki 47 ADG 144 plakalı TIR, kavşakta Hamza Kaptan (26) idaresindeki 06 BKT 181 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde sıkışan sürücü Hamza Kaptan ile yanındaki nişanlısı Meryem Ceren Keskin (26) çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası yaralanan nişanlıları, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan nişanlı çift daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi. TIR sürücüsü Ramazan M.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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