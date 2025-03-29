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  4. Gaziantep'te trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te trafik kazası! 4 kişi yaralandı

29.03.2025 21:07
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen A.M.C. (24) yönetimindeki otomobil, F.K. (48) yönetimindeki idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki M.C.Ö. (24) ve M.E. (20) yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahaleyi yapıp, ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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