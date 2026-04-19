Gaziantep’te yoğun yağış sonrası kerpiç bina çöktü: 2 yaralı

Olay, Nizip ilçesi Pazar Cami Çay sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 2 katlı eski bir bina çöktü. Çökme sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çökme sırasında binada bulunan karı-koca Mehmet B. ile Zeynep B.yi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu enkazda başka birilerinin bulunmadığı tespit edildi.



