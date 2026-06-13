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Bakan Gürlek duyurdu: Manisa'daki bebek ölümü 16 yıl sonra aydınlatıldı!

Manisa'da 2010 yılında yaşanan bir bebek ölümü incelenen topuk kanı verileri üzerinden çapraz sorgulama yöntemiyle aydınlatıldı. Şüpheli annenin bebeği doğurduktan bir çöp konteynerinin yanına bıraktığı ortaya çıktı. Şüpheli anne ve kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakan Gürlek duyurdu: Manisa'daki bebek ölümü 16 yıl sonra aydınlatıldı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Manisa'da 2010 yılında yaşanan bebek ölümüyle ilgili devam eden dosyanın sonuçlandırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Soruşturma, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan inceleme sayesinde çözüldü.

Bakan Gürlek duyurdu: Manisa daki bebek ölümü 16 yıl sonra aydınlatıldı! 1

TOPUK KANI KAYITLARI SİS PERDESİNİ DAĞITTI

Bakan Gürlek'in konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır.

2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur.

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bakan Gürlek duyurdu: Manisa daki bebek ölümü 16 yıl sonra aydınlatıldı! 2

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında “altsoyu kasten öldürme” suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.

Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum.

Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet soruşturma bebek Akın Gürlek
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