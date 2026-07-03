Gaziantep’teki anız yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınının ardından, İslahiye Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma ve teknik çalışmalar sonucunda, yangınla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANIZ YANGINIYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, anız yangınıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, anız yangınlarının ciddi çevre ve orman yangını riskine yol açtığına dikkat çekerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Açıklamada, benzer olayların önlenmesi amacıyla denetim ve soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır