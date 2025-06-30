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Gaziantep'teki sır ölümde yeni gelişme! Emel Akbaş Bayhan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ve kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı: "Ben bu çocuğu istemiyorum"

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Melih Kadir Yılmaz

Gaziantep'teki sır ölüm Türkiye'de konuşulan konulardan biri olmuştu. 2 aylık hamile olan Emel Akbaş Bayhan (38) yaşadığı evin 3'üncü katından şüpheli şekilde aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Kadının ailesi olay için cinayet şüphesi var derken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan kadının kardeşine attığı son mesajda ise "Ben bu çocuğu istemiyorum, ben bu adama mecbur kalmak istemiyorum. Merve bu çocuğu istemiyorum. Aldıracağım" ifadelerine yer verdiği öğrenildi. İşte detaylar

Olay, 26 Haziran 2025 günü sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3'üncü katından şüpheli şekilde aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

Gaziantep teki sır ölümde yeni gelişme! Emel Akbaş Bayhan ın ölmeden önceki son görüntüleri ve kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı: "Ben bu çocuğu istemiyorum" 1

AİLE, CİNAYET ŞÜPHESİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

2 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi ise 27 Haziran günü tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze namazı öncesi açıklamalarda bulunan kadının ailesi ve avukatları ise olayın şüpheli olduğunu ifade ederek cinayet şüphesinin araştırılmasını istemişti.

Gaziantep teki sır ölümde yeni gelişme! Emel Akbaş Bayhan ın ölmeden önceki son görüntüleri ve kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı: "Ben bu çocuğu istemiyorum" 2

EVDEN AYRILMAK İSTEDİ, EŞİ ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Emel Akbaş'ın şüpheli şekilde ölümünün ardından ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 05.23'te maktul olaydan önce eşiyle tartışıp aracıyla evinden ayrılmak isterken eşi M.Ş.B.'nin aracın önünü kesme, şoför kapısını açma, bir süre tartışma ve sonrasında ise aracın hızla olay yerinden ayrılma anları yer aldı.

Gaziantep teki sır ölümde yeni gelişme! Emel Akbaş Bayhan ın ölmeden önceki son görüntüleri ve kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı: "Ben bu çocuğu istemiyorum" 3

PENCEREDEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR OTAYA ÇIKTI

Saat 06.36'ı gösterdiğinde ise Emel Akbaş'ın aracıyla tekrar eve gelme anları ve 10 dakika sonrasından ise saat 06.47'yi gösterdiğinde talihsiz kadının 3. kattaki pencereden düşerek ölme anları da yer aldı.

Gaziantep teki sır ölümde yeni gelişme! Emel Akbaş Bayhan ın ölmeden önceki son görüntüleri ve kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı: "Ben bu çocuğu istemiyorum" 4

KISA SÜRE SONRA PENCERE KAPATILDI

Saat 07.06'yı gösterdiği anlarda olayın yaşandığı pencerede hareketlilik olması ve pencerenin kapatılması ise dikkat çekti.

Gaziantep teki sır ölümde yeni gelişme! Emel Akbaş Bayhan ın ölmeden önceki son görüntüleri ve kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı: "Ben bu çocuğu istemiyorum" 5

KARDEŞİNE ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI: "BEN BU ÇOCUĞU İSTEMİYORUM, BU ADAMA MECBUR KALMAK İSTEMİYORUM"

Öte yandan maktulün olaydan dakikalar önce kız kardeşi Merve K. ile son yazışmaları da ortaya çıktı. Söz konusu yazışmalarda Emel Akbaş'ın kardeşine, "Ben bu çocuğu istemiyorum, ben bu adama mecbur kalmak istemiyorum. Merve bu çocuğu istemiyorum. Aldıracağım. Şirin'in onayı olmadan. Hastaneler onay istiyor" şeklindeki söylemleri dikkat çekerken bu mesajlardan dakikalar sonra düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Gaziantep
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