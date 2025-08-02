HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'ten temmuzda 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, temmuz ayında kentten 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Gaziantep'ten temmuzda 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin ihracatının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 866 milyon 199 bin dolar gerçekleştiğini belirtti.

Ocak-temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 5 milyar 715 milyon 650 bin dolara ulaştığını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep hem aylık hem dönemlik ihracatta 6'ncı sırada yer alıyor. İç ve dış piyasada yaşanan tüm güçlüklere rağmen üreten, ihracat yapan ve alın teriyle çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sanayicilerin en büyük sorunu haline gelen finansman maliyetleri konusunda Merkez Bankasının (MB) politika faizini 46'dan 43 puana indirmesinin ardından bankacılık sektöründen de aynı refleksi göstermesini ve kolaylaştırıcı adımlar atmalarını bekliyoruz. Uzun zamandır biriken sorunlarımız karşısında alınan bu kararın öncü olmasını ve faiz indirimlerine devam edilerek finansman maliyetlerinin düşmesi, öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor."

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandıArdahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'deki yangın ile ilgili çarpıcı görüntüler! Akaryakıt istasyonundan benzin almışlarMersin'deki yangın ile ilgili çarpıcı görüntüler! Akaryakıt istasyonundan benzin almışlar

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İhracat temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.