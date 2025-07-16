Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı! Görüş mesafesi düştü

Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.

Toz taşınımı nedeniyle araçların ve iş yerlerin camlarında toz birikti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Bazı vatandaşların araçlarına önlem aldığı gözlemlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır