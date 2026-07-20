HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Diger

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Kentte 38 derece olarak ölçülen ve yüksek nem sonucu daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik görülüyor.

Serinlemek için bazı vatandaşların parklardaki ağaç gölgelerinde oturduğu kentte, çocukların ise çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

ŞANLIURFA

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı çocukların ise süs havuzunda serinlemeye çalıştığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Gaziantep ve Şanlıurfa da sıcak hava etkili oluyor 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca kişi kullanıyor: Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktıMilyonlarca kişi kullanıyor: Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı
Emet-Hisarcık kara yolunda trafik kazası, 3 kişi yaralandıEmet-Hisarcık kara yolunda trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Balıklıgöl
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Milyonların maaşında yeni hesap

Milyonların maaşında yeni hesap

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.