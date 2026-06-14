HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren vatandaşlar Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal mahallelerinde sinek istilası yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla pek çok noktada üvez diye bilinen küçük sineklerin pek çok noktada yaşamı zorlaştırdığı belirtildi. Özellikle Yukarı Güneyse Mahallesi’nde yaşanan sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarında binlerce sineğin yer alması dikkat çekti.
Bölge yoğun şekilde sinek istilası olduğumu öne süren vatandaşlar yeterli ilaçlamayı yapmayan Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası 1

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası 2

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandıOrdu’da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndüSeyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Damat katliamı

Damat katliamı

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.