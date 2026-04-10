Gaziantep’te 191 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Yavuzeli ilçesinde ikamet eden E.K isimli şahsın elinde tarihi eser sikke olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, tarihi eserlerin satışını yapmak için müşteriyle buluşmaya gittiği esnada yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 adet sikke, 18 adet yüzük ve 16 adet metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA