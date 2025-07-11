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Gaziantep’te 215 araca 356 bin TL ceza

Gaziantep’te otoyolda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 215 araca 356 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep’te 215 araca 356 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, otoyolda son bir ay içerisinde dron destekli çok sayıda denetim yaptı. İcra edilen dron destekli denetim faaliyetlerinde 215 araç plakasına ve sürücüsüne sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 356 bin 66 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin benzer denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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