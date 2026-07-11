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Gaziantep’te 25 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep’te 25 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Şok Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Mülki ve adli makamların koordinesinde 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 63 kişi ile bin 374 araç sorgulandı, 2 bin 30 araç ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) üzerinden kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamalarda ayrıca 5 gram amfetamin ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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Öte yandan, yol izin belgesi bulunmadığı tespit edilen 78 yabancı uyruklu şahıs hakkında da gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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