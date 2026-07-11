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Gaziantep’te 410 sürücüye 3 milyon 208 bin TL ceza

Gaziantep’te polis ekiplerince son bir hafta içerisinde "Huzurlu Parklar" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 410 sürücüye toplam 3 milyon 208 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki parklarda gerçekleştirilen denetimlerde 25 bin 821 kişinin sorgusu yapıldı.

Gaziantep’te 410 sürücüye 3 milyon 208 bin TL ceza

Gaziantep’te polis ekiplerince son bir hafta içerisinde "Huzurlu Parklar" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 410 sürücüye toplam 3 milyon 208 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki parklarda gerçekleştirilen denetimlerde 25 bin 821 kişinin sorgusu yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 kişi yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 53 kişi hakkında da işlem yapıldı. Uygulamalarda 719’u motosiklet olmak üzere toplam 2 bin 306 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 410 sürücüye toplam 3 milyon 208 bin 918 TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep’te 410 sürücüye 3 milyon 208 bin TL ceza 1

Gaziantep’te 410 sürücüye 3 milyon 208 bin TL ceza 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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