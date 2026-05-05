HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te 6,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 6 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı tütün, sigara, çay ve elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep’te 6,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Otoyol jandarması ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Nurdağı otoyolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında şüpheli bir araçta arama yapıldı. M.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 4 ton tütün, 2 bin paket sigara, 20 kilogram çay ve 68 adet şarj adaptörü ele geçirildi.
Yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş yerinde kanlı saldırı: Başından ve göğsünden vurulduİş yerinde kanlı saldırı: Başından ve göğsünden vuruldu
Balıkesir’de suç örgütü operasyonu: 16 gözaltıBalıkesir’de suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.