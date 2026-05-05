Gaziantep’te 6,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Otoyol jandarması ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Nurdağı otoyolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında şüpheli bir araçta arama yapıldı. M.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 4 ton tütün, 2 bin paket sigara, 20 kilogram çay ve 68 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

