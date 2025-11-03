Gaziantep’te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ö.K., M.G., H.Y., Ö.Ş., C.B., E.Ö., A.K., E.E. ve M.A. isimli 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler suçta kullanılan 1 adet laptop, 3 adet alan tarama cihazı, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ve 6 adet kazı malzemesine el koyarken gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır