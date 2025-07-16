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Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın, öğle saatlerinde Bedirköy Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale etti. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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yangın
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