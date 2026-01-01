HABER

Gaziantep’te Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı

Kar yağışı nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Gaziantep Havalimanı’nda uçak seferleri tekrar başladı.Gaziantep’te önceki gün etkili olan kar yağışı dolayısıyla iptal edilen uçak seferleri tekrar başladı.

Kar yağışı nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Gaziantep Havalimanı’nda uçak seferleri tekrar başladı.

Gaziantep’te önceki gün etkili olan kar yağışı dolayısıyla iptal edilen uçak seferleri tekrar başladı. Kenti etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla Gaziantep Havalimanı’ndan yapılacak olan tüm uçak seferlerinin dün, gün boyu iptal edildiği kentte uçak seferleri bugün tekrar aktif hale getirildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlerden daha olumlu seyreden hava şartları nedeniyle havalimanımızda temizlik ve uçuş güvenliği çalışmaları tamamlanmış ve şu an itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

