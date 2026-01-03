HABER

Gaziantep’te kar yağışı tarihi çarşıları sessizliğe bürüdü

Gaziantep’te hafta içi etkili olan kar yağışının ardından havaların iyice soğuması nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kentin tarihi çarşıları boş kaldı.Gaziantep’te Salı günü gece saatlerinde başlayan ve Perşembe günü gece geç saatlere kadar belli aralıklarla devam eden kar yağışının etkisi devam ediyor.

Gaziantep’te Salı günü gece saatlerinde başlayan ve Perşembe günü gece geç saatlere kadar belli aralıklarla devam eden kar yağışının etkisi devam ediyor. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan kentte dünden bu yana hava güneşli olsa da termometreler eksi 5 dereceye kadar düştü. Kar yağışının durmasıyla iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken kar kütlelerini temizleyerek günlük faaliyetlerine dönmeye çalıştı.

Esnaf iş yeri önünde ateş yakarak müşteri bekledi

Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu kentte sokaklar, caddeler ve çarşılar vatandaşların zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı. Trafiğin çok az olması ve birçok kişinin de sokağa çıkmaması nedeniyle kent genelinde sessizlik hakim oldu. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sokağa çıkanların sayısı azalınca esnaf iş yeri önünde ateş yakarak müşteri bekledi. Çay eşliğinde ateş başında toplanan esnaf, sakinliği fırsat bildi.

Tarihi çarşılar sakin kaldı

Normal günlerde, özellikle de hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan tarihi Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Almacı Pazarı ve kentin tarihi çarşıları ile mekanları kar yağışının ardından sessizliğe büründü. Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen ve her dönemde turistlerin ilgisini çeken kentin mekanlardaki sessizlik dikkat çekti. Çekiç seslerinin hiç susmadığı Bakırcılar Çarşısı’nda kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü. Kar yağışının ardından iş yerlerini bugün açmaya başladıklarını belirten esnaf, havaların soğuması ve vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle kentin tarihi çarşılarının boş kaldığını, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmamasının müşteri yoğunluğunu ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

"Bizler böyle sakinliğe alışık değiliz ama yapacak bir şey yok"

Tarihi Bakırcılar Çarşısı esnaflarından Fikret Yılmaz, "Uzun zamandan beri Gaziantep’e böyle bir kar yağmamıştı. Kar yağışı nedeniyle esnaf da gelemedi. Biz de 2-3 günden beri ilk kez geldik. Bugün dükkanı açtık. Henüz kimse de yok. Bizler böyle sakinliğe alışık değiliz ama yapacak bir şey yok. Çok şükür yine de çünkü kar ve yağmur da gerekiyor. Uzan zamandır kar bekliyorduk. Çünkü bu sene biraz kurak gidiyor. Hamdolsun kar yağması da iyi oldu. Hafta sonu böyle bir sakinliğe pek alışık değiliz ama birkaç gün sonra inşallah işler açılır. Öyle umut ediyoruz" dedi.

"Kar yağışı sonrası iş yerimizi açtık, yavaş yavaş bir hareketlik bekliyoruz"

Etkili olan soğuk havanın kentteki tarihi çarşıların hareketliliğini önemli ölçüde azalttığını ifade eden Celal Kerhizli ise, "Uzun süreden beri Gaziantep’e böyle bir kar yağmamıştı. Karın yağması çok güzel oldu. Yoğun kar olduğundan iki gün kapalıydık. İş yerimizi bugün açmaya başladık ve yavaş yavaş bir hareketlik bekliyoruz. İki gün çarşı kapalıydı. Genelde şehrin çoğu kapalıydı. Kar etkili olunca kimse de dışarı çıkmadı. O yüzden de iki gün kapalıydık. Şimdi de işlerimiz sakin gidiyor. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Uzun zamandan beri iş yoğunluğu vardı. Bu da bize bir fırsat olmuş oldu. Bu iki gün dinlenmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

