Gaziantep’te karlı yolda feci kaza: Kayan araç kaldırıma çarparak devrildi

Gaziantep’te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaygan yolda savrulan araç kaldırıma sert bir şekilde çarptıktan sonra yan yatarak kaymaya devam etti. Aracın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen sürücünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Feci kaza anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Gaziantep’te karlı yolda feci kaza: Kayan araç kaldırıma çarparak devrildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

