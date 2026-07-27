HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te kesinleşmiş cezayla aranan 32 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 322 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32’si tutuklandı.

Gaziantep’te kesinleşmiş cezayla aranan 32 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 19-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlar ve yol kontrol faaliyetleri sonucunda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 322 şahıs yakalandı.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den 'çerçeve yasa' çıkışı: "Teyit edebilirim"DEM Parti'den 'çerçeve yasa' çıkışı: "Teyit edebilirim"
Üçe katlanan telefonun ikincisi geliyor!Üçe katlanan telefonun ikincisi geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.