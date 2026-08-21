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Gaziantep’te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Şehitkamil ilçesi Bilek - Tokdemir mahalleleri arasında meydana geldi.

Gaziantep’te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Bilek - Tokdemir mahalleleri arasında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar tarlaya uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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