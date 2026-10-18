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Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Gaziantep’in 2.

Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep’te pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep’in 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çalışma başlattı. Yangına 15 araç ve 40 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, saatler süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep
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