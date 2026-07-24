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Gaziantep’te refüje çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’te refüje çarparak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı’nda meydana geldi.

Gaziantep’te refüje çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’te refüje çarparak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Donat idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fuat Donat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu kritik olan ve olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından Yeşikent Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep’te refüje çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti 1

Gaziantep’te refüje çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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