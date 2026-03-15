Gaziantep’te sağanak yağış etkili oldu

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken, bazıları ise kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada ise kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır