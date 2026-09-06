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Gaziantep’te siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te siber dolandırıcılık yöntemiyle 24 vatandaşı 989 bin TL dolandırdığı belirlenen 28 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Gaziantep’te siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ağustos ayı içerisinde 24 vatandaşı toplam 989 bin 273 TL para toplayarak dolandıran 28 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.
Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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