Gaziantep’te trafik kurallarını ihlal eden ve yarışan 38 motosiklete ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, kentteki çevre yolunda yarış yapan motosikletlere yönelik dron destekli denetim yaptı. Yapılan denetimlerde plakasız, sürücü belgesiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan, abartı egzoz bulunduran, kask takmayan ve ters yönde araç kullanan 38 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ekipler, 10 motosikleti de trafikten men etti.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

