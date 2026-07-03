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Gaziantep’te üzerine forklift devrilen genç işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı fabrikada forkliftle yük taşıdığı sırada aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan 19 yaşındaki Muhammed Şahin Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te üzerine forklift devrilen genç işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı fabrikada forkliftle yük taşıdığı sırada aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan 19 yaşındaki Muhammed Şahin Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sanayi Mahallesi 60334 Nolu Sokak’ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, forkliftle yük taşıdığı esnada eğimli olan iş yeri önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Muhammed Şahin Yılmaz, forkliftin üzerine devrilmesi sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammed Şahin Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Gaziantep fabrika kaza
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