Gaziantep’te vatandaşlar kar ve güneşin tadını çıkardı

Gaziantep’te hafta içi iki gün boyunca etkili olan ve kent merkezinde 20, kırsal ve kenar mahallelerde 40 santimi bulan yoğun kar yağışı, hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde iki gün belli aralıklarla yağarak kalınlığı 20 santimi bulan kar sonrası geceleri hava sıcaklığı eksi 5’e kadar düştü. Dün ve bugün sabah saatlerinde güneşin açması ile kar yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar yağışının sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte ana arterler ve mahalle aralarında hareketlilik yeniden başladı. Vatandaşlar, günlerdir süren olumsuz hava şartlarının ardından güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktı. Çocuklar karla kaplı parklarda ve alanlarda oynamaya devam ederken, esnaf da kepenklerini açarak normal mesai düzenine dönmeye başladı.

Vatandaşlar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı

Hafta sonu nedeniyle güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklarda ve mahalle aralarında kartopu oynadı. Güneşli havayı gören çocuklar ve gençler, karın keyfini park alanında kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı. Etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşli hava, güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Gazianteplilerin uğrak yerlerinden biri olan 100. Yıl Parkı, kar ve güneşle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Kar yağışı sonrası güneş yüzünü gösterdi

Kar yağışının hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürdüğü Gaziantep’te çocuklar parklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkarırken, kimi vatandaşlarda gezmeyi tercih etti. Sabah erken saatlerde parklara ve sokaklara çıkan çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Bazı çocuklar ilk kez bu kadar çok kar yağdığını söylerken, bazı çocuklar da ilk kez karla tanışmanın keyfini çıkardı. Saatlerce oyun oynayan çocuklar doyasıya eğlenip karın keyfini çıkardı.

Buzlanmalara karşı dikkatli olunmalı

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artmasına rağmen gece saatlerinde buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji verilerine göre ise kentte önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Meteroloji yetkililerinden alınan verilere göre, yağış ihtimalinin yüzde 0 olarak değerlendirildiği kent genelinde bugün en yüksek sıcaklık 2 derece, en düşük sıcaklık geceleri -5 derece olacak.

"İki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından güneş çıktı"

Karın ve güneşin tadını bir arada çıkararak kartopu oynayan çocuklar ve gençler, yıllardır bu kadar çok karın yağmadığını belirterek, kartopu oynayıp karın keyfini çıkardıklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, kar yağışının hem bereket hem de mutluluk getirdiğini ifade ederken, çocukların neşesi görülmeye değerdi. Karın tadını çıkaran vatandaşlardan İslam Can Ateş, "İki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından güneş çıktı. Güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktık ve arkadaşlarımızla birlikte kartopu oynadık. Kar güzel ve eğlenceli ama sokakta kalan çocuklar ile hayvanlar üşüyorlar, onlara çok üzülüyorum. Hem kar hem de güneş bir arada olunca çok güzel oluyor. Hava güneşli olunca üşümüyoruz ve karın tadını çıkarıyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımızla birlikte karın tadını çıkarıyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa’dan Gaziantep’e geldiğini belirten Nazım Güner ise, "Arkadaşlarımızla birlikte karın tadını çıkarıyoruz. Hem güneşli hava var hem de kar yerde olduğu halde çok fazla soğuk değil. Arkadaşlarımızla birlikte kartopu oynuyoruz. Gaziantep’i geziyoruz. Bu güzel ve güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.