Gaziantep’te yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı inşaatta ölçüm yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı inşaatta ölçüm yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı inşaatta ölçüm yapan kalıp ustası Ahmet Şahin (49), bir anda dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay sonrası Ahmet Şahin ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yüksekten düşen Ahmet Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin teslim edilen yakınları tarafından asri mezarlıkta defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep’te yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

