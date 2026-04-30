HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Rozetini Özgür Özel takmıştı! CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan ve sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.

"ÜYELİK İŞLEMLERİ DURDURULMUŞTUR"

Özel'in de kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşa olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Arif Kocabıyık
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la ilgili 'sivil orgeneral' detayı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.