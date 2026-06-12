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Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 116 gözaltı

Giresun merkezli 32 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen soruşturmada 116 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 116 gözaltı

Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı internet sitelerinin 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 116 gözaltı 1

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle 'yasa dışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Çalışmada, 2016-2026 yılları arasında internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 2 bahis sitesi belirlendi. Ayrıca bu siteler üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarını işledikleri tespit edildi. Söz konusu sitelerin faaliyet süresince yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı değerlendirildi.

Giresun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 116 gözaltı 2

Tespitler doğrultusunda, Giresun merkezli 32 ilde 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Giresun yasa dışı bahis
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