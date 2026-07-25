NATO'da 'casus' alarmı! Stajyer olarak girmiş

Belçika savcılığı, Belçika’daki bir NATO tesisinde stajyer olarak çalışan Çin kökenli Kanadalı bir kadının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

STAJYERMİŞ

Habertürk'te yer alan habere göre, Savcılık, "Şüpheli, üçüncü bir ülke adına casusluk yapmakla ve bir suç örgütünün üyesi olmakla suçlanıyor" dedi ve bu kişiye ilişkin adı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının şimdilik açıklanmayacağını belirtti.

Savcılık, şüphelinin Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO tesisi 'SHAPE'de stajyer olarak çalıştığını açıkladı.