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NATO'da 'casus' alarmı! Stajyer olarak girmiş

Son günlerde NATO, 'casusluk' skandalıyla çalkalanıyor. Belçika'nın Mons kentindeki NATO üssünde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir kişinin 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Öte yandan şüphelinin NATO'da stajyer olduğu da öğrenildi.

NATO'da 'casus' alarmı! Stajyer olarak girmiş
Doğukan Akbayır

Belçika savcılığı, Belçika’daki bir NATO tesisinde stajyer olarak çalışan Çin kökenli Kanadalı bir kadının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

NATO da casus alarmı! Stajyer olarak girmiş 1

STAJYERMİŞ

Habertürk'te yer alan habere göre, Savcılık, "Şüpheli, üçüncü bir ülke adına casusluk yapmakla ve bir suç örgütünün üyesi olmakla suçlanıyor" dedi ve bu kişiye ilişkin adı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının şimdilik açıklanmayacağını belirtti.

Savcılık, şüphelinin Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO tesisi 'SHAPE'de stajyer olarak çalıştığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Belçika casus
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