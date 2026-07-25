HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pazaryeri’nde dilencilere geçit yok

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde cami önünde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilendiği belirlenen bir kadın hakkında polis ve zabıta ekiplerince işlem yapıldı.

Pazaryeri’nde dilencilere geçit yok

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde cami önünde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilendiği belirlenen bir kadın hakkında polis ve zabıta ekiplerince işlem yapıldı.

İlçe merkezindeki cami önünde vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın, İlçe Emniyet Amirliği ve zabıta ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı. Yapılan kontrollerin ardından ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara da el konuldu. Yetkililer, vatandaşların iyi niyetini ve dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Pazaryeri’nde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla polis ve zabıta ekiplerinin ortak denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Profesörden artan martı popülasyonuna kontrollü müdahale uyarısıProfesörden artan martı popülasyonuna kontrollü müdahale uyarısı
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandıElektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.