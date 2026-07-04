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Gaziantep’teki dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını vermeye ikna ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’teki dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını vermeye ikna ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayın faillerinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saha çalışması yürütüldü. Çalışmalarda olayda kullanılan araç ile şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonun ardından 4 şüpheli bir miktar ziynet eşyası ile birlikte yakalandı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şahinbey
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