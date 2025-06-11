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Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz görevine başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan oylamayla başkan vekili seçilen Eray Karadeniz görevine başladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz görevine başladı

Başkanlık makamında gerçekleşen törene, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik, bugün mecliste yapılan oylamayla Karadeniz'in başkan vekili olarak seçildiğini aktardı. Karadeniz'in Gaziosmanpaşa için başarılı hizmetler yapacağından şüphesi olmadığını belirten Özçelik, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz ise çalışanlarla birlikte güler yüzlü hizmet anlayışıyla vatandaşlara hizmet edeceklerini söyledi. Belediyede oturarak hizmet etmeyeceklerini vurgulayan Karadeniz, "Gaziosmanpaşa'nın sokaklarında gezen, esnafıyla, vatandaşıyla iç içe olan ama en önemlisi Gaziosmanpaşalı çocukların geleceği için mücadele eden, Gaziosmanpaşalı çocukların belediye başkanı olmaya gayret eden bir anlayışla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özçelik, Karadeniz'e başkanlık mührünü takdim etti.

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Gaziosmanpaşa
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