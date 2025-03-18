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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde sahne çöktü: 4 yaralı

18.03.2025 22:26
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Ramazan etkinliği için kurduğu çadırda, koro üyeleri sahneye çıktığı sırada sahnenin solistlerin olduğu kısmı çöktü. Yere düşen koro üyelerinden 4 kişi yaralandı. Sahnenin çökme anı cep telefonu ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde sahne çöktü: 4 yaralı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliği için kurduğu çadırdaki sahnenin, 18 Mart anması için performans sergileyecek olan koronun solistlerinin olduğu kısmı çöktü.

ISTANBUL---GAZIOSMANPASA-BELEDIYESININ-_617883_182857

Koro üyeleri yere düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve çok sayıda acil sağlık ekibi geldi. Ekiplerin kontrollerinde, yere düşen koro üyelerinden 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, etkinliklere ara verildi. Sahnenin çökme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

ISTANBUL---GAZIOSMANPASA-BELEDIYESININ-_617887_182857

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Ramazan
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