Gaziosmanpaşa'da vahşet! Çocuğunu korumak isteyen baba canından oldu

Gaziosmanpaşa'da vahşet! Çocuğunu korumak isteyen baba hayatını kaybetti.

Olay, 4 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı Cengiz Taş, oğluna hakaret eden Şükrü T. ile Ahmet K.'ya karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ!

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah çekti. Şüpheli Ahmet K.'nın silahından çıkan kurşunlar Cengiz Taş'a isabet etti. Ardından Cengiz Taş'ın yakını Ferhat Taş, silahla karşılık verince şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Ferhat Taş, yerde kanlar içerisinde yatan yaralı Cengiz Taş'ı hastaneye götürdü. Vücudunun iki farklı yerinden yaralanan Cengiz Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Taş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Dün ikindi vakti Gaziosmanpaşa'da bulunan Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi Sarıyer'de bulunan Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Cengiz Taş'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Şükrü T. ve Ahmet K.'nın yakalama çalışmaları sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır