Gazipaşa’da akülü motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli akülü motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gazipaşa’da akülü motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, Gazipaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Tektaş idaresindeki üç tekerlekli akülü motosiklete, Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halinde olan Nazım A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan akülü motosiklet sürücüsü Hasan Tektaş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tektaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

