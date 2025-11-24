Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi ASAT Kavşağı yakınlarında, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Mumcu Caddesi'nden 7. Sokak'a dönüş yapmak isteyen Nuran T.'nin kullandığı otomobil ile deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan Yusuf E.'nin yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf E. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.