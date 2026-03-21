HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gazipaşa’da otomobil iş yerine girdi: 3 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi D-400 Karayolu Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, önce iş yeri önünde park halinde bulunan kamyonete çarptı, ardından yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, araçta bulunan sürücü Oğuzhan T. ile yolcular Ahmet S. Yiğit Ömer A. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.