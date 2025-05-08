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Gazipaşa’da ters yön ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında istiklal Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gazipaşa’da ters yön ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında istiklal Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ters yönde seyreden H.Ç.

idaresindekimotosiklet, A.E.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Gazipaşa’da ters yön ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı H.Ç., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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