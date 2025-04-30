HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gazipaşa'da trafikte sıkı denetim

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, Pazarcı Mahallesi’nde araç ve motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücülere işlem yapıldı.

Gazipaşa'da trafikte sıkı denetim

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada hem araç hem de motosiklet sürücüleri mercek altına alındı. Trafik ekipleri, özellikle sürücü belgeleri, hız sınırlarına uyum ve motosiklet kullanıcılarında kask takma zorunluluğu konularında sıkı kontroller yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri ve can güvenliğini tehlikeye atmamaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Trafik ekipleri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için trafik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İlçe genelinde trafik kazalarının önüne geçilmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların azaltılması için denetimlerin artırılarak süreceği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de depremde hasar alan Gazi İmam Hatip Ortaokulu'na tahliye kararıSilivri'de depremde hasar alan Gazi İmam Hatip Ortaokulu'na tahliye kararı
Öldüresiye darbedilen taksici yaşadığı dehşeti anlattı! "Gözümü yırtmaya çalışıp ısırdı"Öldüresiye darbedilen taksici yaşadığı dehşeti anlattı! "Gözümü yırtmaya çalışıp ısırdı"

Anahtar Kelimeler:
antalya trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Sapık baba! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

Sapık baba! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.