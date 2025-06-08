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Gazze'de can kaybı 54 bin 880'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 54 bin 880'e, yaralı sayısının 126 bin 227’ye yükseldiğini bildirdi.

Gazze'de can kaybı 54 bin 880'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ağır bombardıman Gazze Şeridi’ni adım adım toplu mezara dönüştürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 108 sivilin cansız bedeni ile 393 yaralının getirildiğini, cenazelerden ikisinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 4 bin 603 Filistinlinin öldürüldüğünü, 14 bin 186 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 54 bin 880'e, yaralı sayısının 126 bin 227’ye yükseldiği ifade edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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