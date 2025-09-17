Gazze'de can kaybı 65 bini geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yeni bir katliama imza attı. İsrail'e ait savaş uçakları, İsrail'in önceki saldırılarında zorla yerinden edilen aileyi taşıyan bir aracı hedef aldı. Filistinli kaynaklar, Gazze şehrinin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarına gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaynaklar, İsrail'in saldırısının hedefi olan kişilerin bölgedeki saldırılardan kaçmak ve daha güvenli bir yere yerleşmek için Gazze Şeridi'nin güneyine doğru yolculuk ettiğini aktardı. Açıklamada ayrıca, saldırıda birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ambulanslarla yaralıları hızla Şifa Hastanesi'ne sevk etmek üzere olay yerine gelirken, saldırı sonrasındaki panik anları ve saldırıdan etkilenen sivillerin görüntüleri de kameralara yansıdı.

CAN KAYBI 65 BİNİ GEÇTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 62'ye, yaralananların sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır