Gazze'de enkaz altındaki cenazelerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların ilk aşaması başladı

Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinlilerin cenazelerini arama ve çıkarma çalışmalarının ilk aşamasına başladı. Söz konusu adım, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) öncülük ettiği uluslararası anlaşmaların ardından, ağır teçhizat ve iş makinesi eksikliğine rağmen atıldı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sivil Savunma Müdürü Tümgeneral Rami el-Aidi, "Bugün Gazze Şeridi'nde enkaz altındaki şehitlerin cenazelerini arama çalışmalarının ilk aşamasına başladık. İkinci aşamada Şeridin diğer bölgelerinde çalışmalara başlanacak. Bugünkü çalışmalar, Maghazi Mülteci Kampı'nda Rafiq el-Navasra'ya ait evin enkazı altında bulunan 7 cenazeyi çıkarmayı hedefliyor. Çalışmalar, savaş sırasında İsrail hava saldırılarıyla hedef alınan evlerin enkazı altında kalan cenazeleri çıkarmak için ICRC ile koordineli şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

El-Aidi ayrıca, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sivil savunma ekiplerine en kısa sürede enkaz altındaki cenazelerin çıkarılabilmesi için gerekli ekipman ve araçlar konusunda destek sağlanmasını istedi.

TARIK EL-NAVASRA: "BABAMIN VE AMCAMIN CENAZELERİYLE VEDALAŞABİLECEĞİM"

İsrail'in hava saldırılarında yakınlarını kaybeden 12 yaşındaki Tarık el-Navasra, "Bugün, Allah'ın izniyle, babamın ve amcalarımın cenazelerini çıkarıp defnedebileceğiz. Sivil savunma ekipleri bize yardım ediyor. Ev vurulduğunda içeride 70'ten fazla insan vardı, 48 kişi öldü ve 7 kişi hala enkaz altında. Sivil savunma ekiplerine babamın ve amcalarımın cenazelerini çıkarma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şekilde onlarla vedalaşıp cenazelerini defnedebileceğim" dedi.

İSRAİL, AİLENİN EVİNİ 2023 YILINDA VURMUŞTU

Çalışanlar, el-Navasra ailesine ait evin 5 katlı bir bina olduğu ve 24 Aralık 2023 tarihinde Maghazi Mülteci Kampı'nda aralarında birçok kadın ve çocuğun da bulunduğu 70'ten fazla Filistinlinin öldüğü İsrail saldırıları sırasında diğer bazı evlerle birlikte hedef alındığını kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır