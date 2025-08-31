HABER

Gazze'de insanlık dramı sürüyor! Can kaybı 63 bin 459'a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 63 bin 459’a, yaralananların sayısı 160 bin 256’ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 88 kişinin hayatını kaybettiği ve 421 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 459’a, yaralananların sayısının ise 160 bin 256’ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 11 bin 328 kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin 215 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM DAĞITIMLARINDA 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 166 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 248’e, yaralananların sayısı 16 bin 600’e yükseldi.

GAZZE'DE 4 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, son 24 saatte 7’si çocuk kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 124’ü çocuk olmak üzere 339’a yükseldiğini açıkladı.

