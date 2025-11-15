HABER

Gazze'de kimliği tespit edilemeyen 30 Filistinli daha toplu şekilde defnedildi

Gazze Şeridi'nde İsrail'den teslim alınan 30 Filistinlinin cenazesi, kimliklerinin tespit edilememesinin ardından toplu şekilde toprağa verildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığı belirtilmiş ve ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail'den teslim alınan naaşların sayısının 330'a ulaştığı aktarılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes kapsamında taraflar arasındaki cenaze takası sürerken, kimliği tespit edilemeyen Filistinlilerin cenazelerinin toplu şekilde defnine de devam ediliyor. İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim edilen 30 Filistinlinin cenazesi, kimliklerinin tespit edilmesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne getirildi. Burada kimliği tespit edilemeyen cenazeler, dün Deir el-Balah'taki bir mezarlığa toplu şekilde defnedildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYENLERİN MEZARLIĞINA DEFNEDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze Şeridi Sivil Savunma Başkan Yardımcısı Muhammed Ebu Shammala açıklamasında, cansız bedenlerin İsrail'den teslim alındıktan sonra bir hafta boyunca Nasser Hastanesi'nde tutulduğunu ve cenazelerin fotoğraflarının kayıp kişilerin bulunması için kurulan internet bağlantılarında paylaşıldığını belirtti. Kimlik tespit çalışmalarının sonuçsuz kaldığını aktaran Shammala, söz konusu mezarlıkta gömülü cenazelerin sayısının 212'ye yükseldiğini bildirdi.

ATEŞKESTEN BERİ ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 330'A ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığı belirtilmiş ve ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail'den teslim alınan naaşların sayısının 330'a ulaştığı aktarılmıştı.

15 Kasım 2025
Kaynak: İHA
