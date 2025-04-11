Gazze’de kritik gelişme! "Murac ekseninin tamamını kontrol altına aldık ve Refah'ı tamamen kuşattık"

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yer alan Murac ekseninin tamamını kontrol altına aldığı ve Refah kentini tamamen kuşattığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabında yayınlanan habere göre, ordudan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

"REFAH ŞEHRİNİN HER TARAFINI TAMAMEN KUŞATMAYI BAŞARDIK"

Açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatında önemli bir ilerleme kaydederek Murac ekseninin tamamını kontrol altına aldığı ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, "36. Tümen ile 188. Zırhlı Tugay'dan gelen kuvvetlerin, Murac eksenini tamamen kontrol etmeyi ve Refah şehrini her taraftan tamamen kuşatmayı başardığı" dile getirildi.

Refah'ın İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki aşamanın, Murac ekseni içindeki kontrolü pekiştirmeyi ve Refah'ın içindeki saldırıyı genişletmeye hazırlanmayı içerdiği kaydedildi.

MURAC NERESİDİR?

Murac ekseni, Mısır sınırından başlayarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti çevresine kadar uzanan bir kara koridorudur.

(AA)