Gazze’de son 24 saatteki can kaybı 20’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 20’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Hamas ile Gazze Şeridi’nde vardığı ateşkes kararına rağmen sürdürdüğü saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda can kaybının 20’ye yükseldiğini ve bir kısmı ağır olmak üzere 83 kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Filistinli kaynaklar, İsrail’in saldırılarında Gazze şehrindeki El-Rimal ve El-Nasr Mahalleleri ile Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kenti ve Nuseyrat Mülteci Kampı’nın hedef alındığını bildirdi.

ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BU YANA 318 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ndeki toplam can kaybına ilişkin yapılan son açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 318'e, yaralananların sayısının ise 788’e yükseldiği belirtilmişti. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 69 bin 733'e, yaralı sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarılmıştı.

